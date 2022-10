Tesla Supercharger: superato il traguardo delle 10.000 colonnine in Europa

Tesla ha raggiunto il traguardo dei 10.000 Supercharger attivi in Europa. È la più grande rete di colonnine per la ricarica rapida del nostro continente.

La rete di punti di ricarica diffusa capillarmente su tutto il continente è una buona notizia per tutti i possessori di auto elettriche e non soltanto per i proprietari di vetture Tesla. La casa automobilistica sta progressivamente aprendo i punti Supercharger anche ai clienti delle altre case automobilistiche: in Norvegia, Olanda e altri 12 mercati succede già, ma in futuro l’interoperabilità verrà estesa ovunque.

Per il momento l’interoperabilità dei punti Supercharger è ancora un progetto pilota. Complessivamente, l’iniziativa riguarda 320 stazioni e 4.600 colonnine.

Tesla continua ad essere la regina europea del segmento elettrico: è la Tesla Model Y l’auto elettrica più venduta ad agosto, mentre la Tesla Model 3 si è piazzata in settima posizione.

Tesla ha anche chiuso il trimestre di maggiore successo della sua storia: la casa automobilistica ha prodotto 365.923 vetture. Di queste ne sono state consegnate 343.830, il numero più alto di sempre.

E in Italia? Nel nostro Paese Tesla gestisce già oltre 60 diversi punti di ricarica Supercharger, ma il sito ufficiale del produttore menziona già diverse prossime aperture. La lista è in continuo aggiornamento.