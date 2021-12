Tesla vuole aprire la sua rete Supercharger a tutte le auto elettriche anche in Norvegia

Dopo l’Olanda, Tesla ore vuole testare l’apertura a tutte le auto della sua rete Supercharger anche in Norvegia. In attesa dell’ufficialità del progetto, la casa automobilistica ha iniziato a dialogare con il governo locale.

Tesla vuole mettere a disposizione di tutte le auto elettriche la sua rete Supercharger. L’iniziativa era stata lanciata per la prima volta in Olanda lo scorso novembre, in fase di test. La casa automobilistica ora vuole replicare il modello olandese anche in Norvergia, il paese con la più alta adozione di auto elettriche al mondo.

Tesla non ha ancora annunciato ufficialmente l’intenzione di aprire la rete Supercharger a tutte le auto elettriche – anche quelle di altre case automobilistiche – in Norvegia. La casa automobilistica si è limitata a mandare una lettera al Governo della Norvegia. Lettera che è poi stata rilanciata dalla stampa.

“Stiamo valutando altri mercati per espandere il nostro progetto pilota. Ci piacerebbe fissare un incontro con voi per discutere dei nostri piani”, si legge nella lettera inviata da Patrik Gayer, importante dirigente di Tesla, al Governo della Norvegia.

La Norvegia è uno dei mercati più importanti per Tesla, quantomeno ad un livello simbolico. Il paese da 5 milioni di abitanti ovviamente non garantisce volumi di vendita paragonabili a quelli di altri mercati più grandi, eppure è proprio lì che Tesla si è presa alcune delle sue vittorie più grandi, occupando in diverse occasioni i primi posti della classifica delle auto più vendute. Lo scorso marzo le auto elettriche e ibride occupavano il 90% del market share della Norvegia.