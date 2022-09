Mercato auto europeo: si torna a respirare, le auto più vendute in Europa ad agosto del 2022

Ad agosto il mercato automotive europeo è finalmente tornato a respirare. Lo rivelano i dati di JATO che, come di consuetudine, svelano anche i vinti e vincitori del mese passato. Bene le immatricolazioni, che a livello europeo hanno superato quota 739.000 unità, registrando un solido +3,5% su base annua.

Una boccata di ossigeno all’interno di un annus horribilis: nei primi 8 mesi del 2022 le immatricolazioni sono calate del 12% rispetto ad un anno fa.

La regina europea di agosto è stata la Volkswagen T-Roc, in assoluto l’auto più venduta in Europa. Seguono Tiguan, ID.4 e Taigo. Male Stellantis: in un mese ha perso il 9% in termini di volume di vendite – in compenso continua ad ottenere buoni risultati nel segmento B. In generale, agosto conferma i trend ormai consolidatisi nel corso degli anni passati: il segmento di riferimento del mercato europeo continua ad essere quello dei SUV.

Ad agosto del 2022 è aumentato anche il volume delle immatricolazioni dei modelli elettrificati (BEV + PHEV), anche se si tratta di un passo in avanti relativamente marginale (+3,2%, contro il +6% delle endotermiche). Meglio se scorporiamo questo dato e prendiamo in considerazione soltanto le auto completamente elettriche, che sono cresciute dell’11%.

Ad agosto del 2022 l’auto elettrica più venduta è stata la Tesla Model Y (6.935 unità). Per trovare un’altra Tesla nella Top 10 dobbiamo scendere al settimo posto, dove si è piazzata la Model 3. Bene la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyag iV, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto.