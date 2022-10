Super Mario Bros. il film: spunta in rete il volto di Mario

È spuntata in rete un'immagine che rivelerebbe in anticipo il volto del protagonista del film di Super Mario Bros.

Il nuovo trailer del film di Super Mario Bros. verrà presentato domani, ma a quanto pare il volto di Mario sembrerebbe essere stato svelato in anticipo. In queste ore, infatti, è emersa un’immagine che mostra il viso del protagonista del nuovo film d’animazione Illumination.

L’immagine in questione, che potete visionare qui sotto, proviene dal materiale promozionale di un McDonald’s in Australia che svela le fattezze di Mario, anticipando anche che prossimamente arriverà un’altra collaborazione tra la catena di fast food e Nintendo. Sino ad oggi, avevamo avuto modo di vedere la figura di Mario ripresa soltanto di spalle grazie alla diffusione del poster ufficiale (che trovate in apertura).

did a McDonalds employee in the ConnorEatsPants discord just leak the first photo of Mario in the Mario Movie pic.twitter.com/DK7hITeJAP — connor (@ConnorEatsPants) October 5, 2022

Nonostante l’aspetto generale sia molto simile alla controparte videoludica, com’è naturale che sia, ci sono molti elementi che si discostano dalle illustrazioni 3D usate nei giochi, a partire dalla forma degli occhi che appare diversa, fino ad arrivare alla resa iperrealistica dei vestiti.

Ovviamente, quanto riportato è stato diffuso in via non ufficiale, quindi vi invitiamo sempre a prendere tali informazioni con le pinze. Sta di fatto, però, che non è di certo la prima volta che la celebre catena di fast food anticipa operazioni di marketing delle aziende con cui ha collaborato in passato, quindi è probabile che possa trattarsi anche questa volta di una situazione simile.