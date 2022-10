SpinLaunch: le prime apparecchiature, compreso un carico della NASA, lanciate con la ‘fionda’

Si tratta del decimo test di volo per la centrifuga a 10'000 g della SpinLaunch, per verificare resistenza e funzionamento dei primi carichi sparati nel cielo

SpinLaunch ha condotto il decimo test di volo del suo sistema di lancio a ‘fionda’ che comprendeva carichi utili di diverse società, compresa la NASA. Questo sistema che sfrutta l’accelerazione di un braccio rotante per lanciare nell’atmosfera un vettore privo di un sistema di spinta proprio,

L’agenzia spaziale americana ha deciso di testare il sistema di lancio proposto dalla startup in un accordo siglato ad aprile tra le due parti. Inoltre, sono stati registrati i dati del volo e forniti i mezzi necessari per recuperare il carico.

L’acceleratore sub-orbitale della SpinLaunch è situato in New Mexico, nelle vicinanze dello Spaceport America. La struttura, alta oltre 50 metri, possiede un acceleratore del vettore simile a una centrifuga dal diametro di 33 metri e una camera a vuoto in acciaio con braccio rotante in fibra di carbonio posto all’interno.

Il carico è stato testato nell’acceleratore sperimentale, dal diametro di 12 metri, della startup situato in California. Dopo aver raggiunto un’accelerazione di 10’000 G, le apparecchiature sono state ispezionate per verificare l’assenza di danni.

L’esito positivo ha dato il via per il lancio vero e proprio con l’acceleratore sub-orbitale del New Mexico. La traiettoria di volo con quest’ultimo è stata simile ai test precedenti e il carico ha raggiunto quota 9’150 metri. Altri dettagli non sono stati rilasciati. Per SpinLaunch e gli altri partner il test ha mostrato che le apparecchiature lanciate sono compatibili con l’ambiente di lancio dell’azienda.

Gli strumenti presenti sull’apparecchiatura della NASA (due accelerometri, un giroscopio, un magnetometro e sensori di pressione, temperatura e umidità) consentiranno a SpinLaunch di sviluppare il suo sistema di lancio a centrifuga.

Tra gli obiettivi della startup c’è quello di costruire un acceleratore dal diametro di 91 metri e che può sparare vettori da 200 kg di carico a una velocità di 8’000 km/h. Il vettore riceverà poi la spinta finale, una volta entrato nella stratosfera, per il posizionamento orbitale da un piccolo stadio propulsivo.