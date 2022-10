Deadpool 3: Ryan Reynolds parla del suo entusiasmo nell’avere Hugh Jackman nel film

Ryan Reynolds ha condiviso il suo entusiasmo per la presenza di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3.

Ryan Reynolds ha confermato anche in una recente intervista concessa a Forbes il suo entusiasmo nell’avere in Deadpool 3 presente anche Hugh Jackman. La partecipazione dell’attore al film è stata rivelata la settimana scorsa in un video condiviso su Twitter.

Ecco le parole di Ryan Reynolds:

Non potrei essere più entusiasta di questa cosa. Soprattutto l’idea di fare il film in questa maniera, perché ultimamente mi sta capitando di collaborare con alcuni dei miei amici più stretti, e non è un qualcosa che accade spesso in questo business. Mi sento come un fan. Sono contentissimo che Wolverine ritorni, gli appassionati hanno desiderato questa cosa per tanto tempo, e noi abbiamo cercato di concretizzarla.

Queste sono le parole con cui Ryan Reynolds ha presentato il ritorno di Hugh Jackman in Deadpool 3 nel video di una settimana fa: