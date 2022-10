Doctor Who: David Tennant rivela perché ha deciso di tornare nei panni del personaggio

Per il 60esimo anniversario del Doctor Who ci sarà uno speciale a cui parteciperà anche David Tennant. L’attore ha di recente rivelato i motivi che lo hanno portato ad accettare il ritorno nelle vesti del character.

Ecco le sue parole:

Direi che è successo tutto in maniera quasi accidentale: era il periodo del lockdown, quando hanno riportato il Doctor Who in televisione per un rewatch. Ad un certo punto un po’ tutti dicevano qualcosa su qualche episodio in particolare, e scrivevano su Twitter, ed io grazie a mia moglie sono riuscito a esprimersi. Abbiamo avuto degli scambi di messaggi con Catherine Tate, che mi diceva di come sarebbe stato bello ritornare a lavorare sullo show, e subito dopo lo showrunner Russell T. Davies ci ha fatto sapere che stava per riprendere le redini del progetto, e voleva che noi ne facessimo parte, anche in maniera piccola. Ed a quel punto non potevamo lasciare tutto il divertimento solo ai giovani.