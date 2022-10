Caffè: il tipo che bevi rivela la tua personalità

Non tutti sanno che il tipo di caffè bevuto rivela molto della propria personalità. Il caffè è la bevanda più amata e consumata al mondo. Ecco che esiste una connessione tra psicologia umana e caffè. Il caffè è compagno del ritmo della giornata. Si parte dal risveglio alla pausa lavorativa, ma anche per condividere del tempo con chi amiamo o anche solo per tirarci su il morale.

Viene così amato che c’è sempre un buon motivo per berne uno. Uno studio recente è stato condotto dalla dottoressa Ramani Durvasula, ricercatrice statunitense e docente di Psicologia Clinica presso la California State University. Tale studio sottolinea il legame tra abitudini alimentari e personalità umana.

Analizzati 1.000 bevitori di caffè considerando vari fattori psicologici come pazienza, sensibilità e riservatezza. Inoltre, sono stati posti alcuni quesiti sul tipo di caffè preferito in relazione poi al comportamento riscontrato dai partecipanti in situazioni quotidiane. Insomma, per ogni caffè c’è la sua personalità. Ecco le varie associazioni caratteriali con i tipi di caffè.