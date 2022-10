Super Mario Bros: annunciato un Nintendo Direct dedicato al film, ecco la data

Arriva un nuovo Nintendo Direct, stavolta però, tutto dedicato al film di Super Mario Bros. L’evento verrà trasmesso il prossimo 6 ottobre a partire dalle ore 22:05 e ci permetterà di vedere finalmente il primo trailer del film.

Il tweet d’annuncio, che trovate qui sotto, specifica che non ci saranno informazioni sui videogiochi. Quello che non sappiamo però è se effettivamente avremo modo di vedere altro oltre al trailer e di ricevere qualche dettaglio in più sul film di Super Mario.

Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita (non ci saranno informazioni relative a giochi). 📽️: https://t.co/HLug1OZLIY pic.twitter.com/b1AHraUGJ8 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 4, 2022

Vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. vedrà Chris Pratt come doppiatore del protagonista. Nel cast troviamo anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black nei panni di Bowser, Keegan-Michael Key nei panni di Toad, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike.

Il film di Super Mario Bros. segna la terza volta che il franchise viene adattato, dopo il film anime del 1986 Super Mario Bros. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen! ed il film live-action del 1993 Super Mario Bros.