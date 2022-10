Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts arriva in DVD il 13 ottobre

Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts, l’attesissima reunion con i protagonisti della saga arriva finalmente in DVD, a partire dal 13 ottobre.

Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts, l’attesissima reunion con protagoniste le star della magica saga cinematografica, arriva finalmente in DVD, a partire dal 13 ottobre per Warner Bros. Home Entertainment.

Per celebrare il magico mondo creato da J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Tom Felton, insieme al regista Chris Columbus e altri amatissimi membri del cast degli otto film di Harry Potter hanno fatto ritorno a Hogwarts per festeggiare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale 20 anni fa. Presentato in Italia lo scorso 1 gennaio in contemporanea con gli USA, l’evento ha raggiunto ascolti elevatissimi sia in diretta che on demand.

All’interno dell’imperdibile DVD di Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts numerosi retroscena e dietro le quinte oltre a tantissime interviste esclusive e chiacchierate con gli attori: un magico viaggio attraverso i luoghi e i momenti più emozionanti di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi.

