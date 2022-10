Un farmaco per il cuore cura la dipendenza da alcol

Uno studio statunitense ha presentato esperimenti sui topi e ratti consigliando lo spironolattone come farmaco utile a ridurre il consumo di alcol. Lorenzo Leggio, Ph.D. capo della Sezione di psiconeuroendocrinologia clinica e neuropsicofarmacologia del laboratorio di NIDA e NIAAA e uno degli autori senior dello studio ha affermato:

Combinare i risultati di tre specie e diversi tipi di studi di ricerca, e quindi vedere le somiglianze in quei dati, ci dà la certezza che siamo su qualcosa di potenzialmente importante dal punto di vista scientifico e clinico. Questi risultati supportano ulteriori studi sullo spironolattone come potenziale trattamento per il disturbo da consumo di alcol, una condizione medica che colpisce milioni di persone negli Stati Uniti.

In America oggi ci sono tre farmaci per il disturbo da consumo di alcol. Si necessita quindi di nuovi farmaci per dare un maggior numero di opzioni di trattamento mirate alle esigenze individuali di ciascuna persona.

Proprio come per qualsiasi altra condizione medica, le persone con disturbi da uso di sostanze meritano di avere a disposizione una gamma di opzioni terapeutiche. Questo studio è un passo entusiasmante nel nostro sforzo per espandere i farmaci per le persone con disturbo da consumo di alcol.

Nora Volkow, direttrice del NIDA