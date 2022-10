Bruce Willis non ha venduto la sua immagine digitale ad una compagnia di deepfake

Dopo che si era diffusa la notizia sul fatto che Bruce Willis avesse venduto la propria immagine digitale ad una compagnia di deepfake chiamata Deepcake, da poco il tutto è stato smentito dal diretto interessato. Secondo le voci diffuse in precedenza, questo accordo avrebbe dovuto permettere all’attore di mantenere il suo volto per delle future apparizioni sullo schermo, grazie ad un doppione digitale.

I rappresentanti dello stesso Bruce Willis hanno smentito questo accordo. In precedenza un membro di Deepcake aveva dichiarato che l’accordo stipulato con Bruce Willis aveva portato già nel 2021 a siglare un contratto per dei contenuti commerciali.

Questo contenuto commerciale di cui si parla riguarderebbe una pubblicità di un operatore russo, chiamato MegaFon, e l’accordo sarebbe risalente all’anno scorso. Secondo quanto riferito, lo stesso Bruce Willis avrebbe lodato il modo in cui il suo gemello digitale fosse accurato e preciso, e che si fosse trattata di una nuova e interessante esperienza.

Sappiamo da qualche tempo della malattia di cui è affetto lo stesso Bruce WIllis, e, inizialmente, si poteva pensare che questo accordo potesse essere utile per far mantenere “in vita” le performance di Willis sullo schermo. L’interprete soffrirebbe di afasia, una malattia che rende difatti impossibile l’attività di un attore, rendendo difficoltoso esprimersi anche in maniera semplice.