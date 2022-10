Star Wars: Christian Bale parteciperebbe al franchise solo come Stormtrooper

Christian Bale vorrebbe partecipare al franchise di Star Wars, ma non nei panni di un protagonista, bensì in quelli di uno Stormtrooper di una particolare scena.

Dopo aver vestito i panni di Batman e del nemico di Thor chiamato Gorr, Christian Bale ha dichiarato che potrebbe cimentarsi in un ruolo nella saga di Star Wars, ma che accetterebbe solo di interpretare uno Stormtrooper, in una particolare scena.

Ecco le sue parole:

Ciò che ho sempre voluto da Star Wars è stata la possibilità di poter indossare un costume e pestare con la testa su una porta mentre sto camminando. I veri nerd di Star Wars ricorderanno questa scena. Vorrei essere quel personaggio.

Si tratta di una scena che avviene in Star Wars: Una Nuova Speranza, il primo capitolo del franchise, e che riguarda proprio uno Stormtrooper. Il momento ha a che fare con la fuga di Luke Skywalker dalla Morte Nera, e nel filmato si può notare bene, in secondo piano, proprio uno Stormtrooper che nella corsa verso il personaggio in fuga colpisce con la testa ad una delle porte in movimento. Ecco il video.

Del resto Christian Bale è un attore trasformista, abile nel perdere e guadagnare peso, e nel lavorare con trucchi pesanti addosso (al di là dei cinecomics diversi appassionati potranno ricordare la sua performance in Vice del 2018). Ma, oltre la possibile battuta, Christian Bale ha detto su una sua possibile comparsa nel franchise:

Sono abbastanza fortunato per aver potuto fare molte cose, però sarebbe divertente. Ho sempre avuto questo personaggio in testa fin da quando ero piccolino. E poi conosco molto bene Kathy Kennedy, perché lavorava con Spielberg quando ho fatto L’Impero del Sole, ed ora guida l’universo di Star Wars.

Ricordiamo che negli ultimi tempi anche Rian Johnson ha parlato della possibilità di lavorare ancora nella galassia lontana lontana di Star Wars, rimarcando il suo interesse nel realizzare la trilogia di cui si era parlato qualche tempo prima.