Star Wars: Rian Johnson vorrebbe ancora realizzare la sua trilogia

Le strade di Rian Johnson e di Star Wars potrebbero ancora incrociarsi? Il desiderio del regista ci sarebbe, considerando che in una recente intervista a Empire lo stesso filmmaker ha parlato del fatto che, appena ce ne fosse la possibilità, vorrebbe riprendere a discutere della produzione.

Ecco le sue parole:

Durante la Star Wars Celebration la stessa Kathleen Kennedy ha parlato del progetto di Rian Johnsons dichiarando:

Ora come ora sono tutti molto impegnati. Rian ha avuto un grande successo con Knives Out ed è molto impegnato nel cercare di realizzarlo. Perciò ci vorrà ancora un po’. E dovremmo lavorarci tre, quattro o cinque anni per potare avanti le cose. Questa è la situazione, ma lo adoriamo.