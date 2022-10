Offerte Amazon: espansione memoria 512 GB SSD Xbox Series X/S in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto la memoria SSD Seagate d'espansione per Xbox Series X/S.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto l’espansione di memoria per Xbox Series X/S da 512GB della Seagate, che scende di prezzo da 194,99€ a 127,99€, con uno sconto del 34%.

Questa memoria, interfacciandosi direttamente nella porta dedicata, permette di sfruttare tutte le funzioni che la console può usare anche con l’SSD interno. Tra queste, la ripresa rapida ti permette di passare da un gioco all’altro senza interruzioni e riprende immediatamente il gioco dal punto in cui l’hai lasciato, con la stessa velocità, dalla scheda di espansione o dall’unità SSD interna.

Si collega e funziona senza problemi con Xbox Velocity Architecture, offrendo tempi di caricamento più rapidi, ambienti dai dettagli più ricchi e un gameplay più immersivo, dall’unità SSD interna e dall’unità di espansione di memorizzazione.

La sincronizzazione con hardware e CPU ultra-potenti e innovativi, strettamente integrati con il software di Xbox Velocity Architecture garantisce prestazioni di picco con i giochi eseguiti dalla scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X|S. Include, inoltre, il miglioramento delle prestazioni complessive di migliaia di giochi originali per Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

