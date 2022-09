Squalo fossile fa riscrivere la storia dell’evoluzione

In Cina sono stati recentemente ritrovati numerosi fossili di pesci preistorici in grado di rivelare nuove informazioni sull’anatomia completa dei primi pesci dotati di mascella. Il più antico ritrovato, vissuto 439 milioni di anni fa, è un parente dello squalo.

Il ritrovamento, che si è meritato la copertina di Nature, ha permesso di riscrivere le prima fasi dell’evoluzione dei vertebrati ed è stato pubblicato in quattro studi coordinati da Zhu Min dell’Istituto di paleontologia dei vertebrati e paleoantropologia dell’Accademia cinese delle scienze e da Per E.Ahlberg dell’Università di Uppsala in Svezia.

I fossili ritrovati nella zona sud-occidentale della Cina risalgono al periodo Siluriano del Paleozoico e hanno permesso ai ricercatori di aggiungere nuove informazioni sull’evoluzione dei vertebrati. Il fenomeno più rilevante per l’evoluzione è stata la comparsa della mascella che, fino a ora, non era ben chiaro quando fosse avvenuta.

Gli studi genetici avevano datato la comparsa della mascella 25 milioni di anni prima di quanto i fossili di gnastosomi, datati circa 425 milioni di anni, ritrovati facessero pensare. Il recente ritrovamento ha permesso di confermare questa ipotesi.