Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities: il trailer ufficiale della serie Netflix

Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming il 25 ottobre. Si tratta di una produzione antologica, chiaramente di taglio horror.

Ecco il trailer ufficiale di Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities.

La descrizione del progetto parla di “un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco. L’antologia sarà composta da otto episodi, con due storie originali dello stesso Del Toro, e con un gruppo di autori e registi scelti dal filmmaker”.

La descrizione ufficiale recita:

Il maestro dell’horror Guillermo del Toro presenta una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere e sfidano l’idea tradizionale di terrore. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities è un’antologia di racconti inquietanti raccontati da alcuni dei più celebri ideatori di storie horror, tra cui i registi di Babadook, Splice, Mandy e tanti altri. Scatena le tue paure con Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Questi sono i titoli degli episodi che andranno a comporre la serie TV: DREAMS IN THE WITCH HOUSE, GRAVEYARD RATS, LOT 36, PICKMAN’S MODEL, THE AUTOPSY, THE MURMURING, THE OUTSIDE, THE VIEWING.

Mentre questi sono i dettagli su cast, interpreti, registi e sceneggiatori: F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom) appariranno in un episodio di David S. Goyer (The Dark Knight) (basato su un racconto Michael Shea),diretto da David Prior (The Empty Man); Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead), e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) saranno protagonisti di un episodi di Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basato su una storia originale di Guillermo del Toro) diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).