Amazon Music Unlimited HD: 4 mesi riscattabili gratis per poco tempo

Amazon Music Unlimited HD risulta gratis per 4 mesi per gli utenti che procederanno ora con la prima sottoscrizione al noto servizio del colosso.

La nuova offerta di Amazon Music Unlimited HD permette di mettere mano sul noto abbonamento che include un totale di ben 70 milioni di brani, con il catalogo che risulta in costante aggiornamento e disponibile anche in alta definizione, in maniera totalmente gratuita per un totale di 4 mesi. L’offerta può essere attivata fino alla giornata del 6 settembre 2022 iscrivendosi per la prima volta ad Amazon Music HD attraverso questo link.

Di sicuro si tratta di un’offerta a tempo limitato da non lasciarsi scappare per tutti coloro che non vedono l’ora di poter fruire della musica che il colosso garantisce sulla propria piattaforma, e considerando anche che è possibile porre fine al proprio abbonamento prima che ci si trovi davanti anche solo al primo addebito.

Amazon Music Unlimited permette di fruire, anche per coloro che sfruttano i 4 mesi totalmente gratuiti di un catalogo a dir poco immenso di musica, il quale risulta di sicuro perfetto per coloro che sono appassionati di generi specifici e non solo, e non vedono l’ora di poter portare sempre con sé la propria musica.

Ovviamente, in seguito ai 4 mesi gratis l’abbonamento continua automaticamente con il suo costo fisso di 9,99€ al mese, ma può essere come detto disdetto prima di qualunque addebito.

