Alcolici: disturbano il sonno

Un bicchierino di alcolici prima di dormire non concilia il sonno, ma fa l’esatto contrario. Di notte l’alcol scatena effetti negativi, compromettendo il sonno.

Gli esperti dicono che l’alcol agisce sul cervello in maniera negativa disturbando il sonno, in special modo nel lungo periodo.

Gli alcolici alterano la successione delle fasi di sonno profondo e sonno leggero che caratterizzano il nostro riposo.

Jennifer Martin, medico e professore di medicina alla University of California

Assumere alcol prima di dormire incentiva ripetuti risvegli e riaddormentamenti che fanno ripartire il sonno sempre da zero. Fare quindi una notte senza sogni ci fa ritrovare al mattino un’aria spossata e stressata. Abbiamo grande stanchezza e poche energie e non è un bene per affrontare la giornata al meglio. L’alcol favorisce un addormentamento veloce, sì, ma ha un brutto effetto sulla seconda parte della notte.

Dopo aver ingerito qualche bicchiere d’alcol, esso arriva al cervello e interagisce con l’acido gamma-aminobutirrico. Si tratta di un neurotrasmettitore che inibisce l’invio degli impulsi nervosi e procura un effetto calmante. L’alcol elimina, inoltre, quasi tutta la fase REM del sonno, cioè la parte piena di sogni.

L’alcol è diuretico e causa un frequente risveglio per recarsi in bagno durante la notte. Gli alcolici hanno anche il lato negativo che fanno russare di più. L’alcol è un miorilassante che altera la respirazione e quindi distende maggiormente le vie aeree superiori. Insomma, assumere alcol prima di dormire è una pessima idea. Ci si risveglia più spesso e si ha un riposo disturbato. Per dormire bene si deve assumere una quantità moderata di alcolici almeno 4 ore prima di andare a letto.