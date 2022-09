Viaggi in aereo: le cinque cose da evitare

Un video diventa virale: un’assistente di volo mostra le cinque cose da non fare mai durante i viaggi in aereo. I consigli per salvaguardare l’igiene personale.

Su TitkTok i consigli dell’assistente di volo di nome Tommy Cimato diventano virali. Ecco cosa fare e non fare durante un viaggio in aereo. Fra le prime dritte: non indossare i pantaloncini e lasciare il posto finestrino a un’altra persona. Oltre a queste ci sono altri consigli per tutelare l’igiene personale. Vediamo di seguito le cinque cose da evitare durante il volo in aereo.

La prima è non prendere il posto dalla parte del finestrino. Non dormire appoggiati al finestrino perché tutti i passeggeri lo vogliono per guardare il panorama, ma alla fine è il meno igienizzato. La seconda è non toccare lo scarico del bagno, in pratica, il pulsante o la leva di scarico. Una cosa totalmente antigienica. Meglio usare un tovagliolo o un fazzoletto. Terza cosa è non indossare i pantaloncini, anche il sedile del passeggero non è pulito, meglio portare i pantaloni lunghi.

Quarta cosa è non dimenticare di bere acqua. Il passeggero deve essere idratato. Per ogni volo si deve bere almeno mezzo litro d’acqua, soprattutto per i viaggi a lungo raggio. Quinta e ultima cosa è che non devi vergognarti di chiedere aiuto in caso di malore. Chiedere aiuto agli assistenti è consigliabile, sono stati creati apposta anche per tale funzione.

Il video è davvero diventato virale raccogliendo un sacco di commenti e visualizzazioni sul web. Se da una parte si ringrazia Tommy, dall’altra invece si critica la compagnia aerea per via della polvere sull’aereo. Sembra che non sia pulito e curato nella sua igiene, come invece dovrebbe.

Il personale di terra fa tutte le pulizie per mantenere pulito l’aereo, fanno del loro meglio per tenerlo pulito, ma questi sono consigli per i passeggeri per non correre alcun rischio.

Tommy Cimato