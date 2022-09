Twitch è attualmente accessibile da soltanto tre browser: la mossa anti-bot fa arrabbiare gli utenti

Twitch ha momentaneamente ristretto il supporto a solamente tre browser. La misura è stata presa per combattere l'invasione dei bot.

Twitch ha momentaneamente ristretto il supporto a solamente tre browser. La misura dovrebbe, appunto, essere solamente temporanea ed è stata presa per limitare gli effetti dell’invasione di bot che sta scombussolando la vita degli streamer e ha mandato nel caos il sito.

“Problemi ad accedere a Twitch in queste ore? Assicurati di star utilizzando uno dei browser supportati e di aver scaricato gli ultimi aggiornamenti!”, si legge in un tweet pubblicato dalla pagina ufficiale dell’assistenza della piattaforma. Tweet che ha mandato su tutte le furie più di qualche utente e che è già stato bersagliato da diversi meme e commenti di protesta.

Attualmente Twitch supporta esclusivamente Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Vengono così tagliati fuori alcune altre soluzioni popolari, tra cui Opera e Safari.

La misura straordinaria è stata annunciata tardivamente, dopo che migliaia di utenti avevano già tentato di accedere al sito utilizzando un browser diverso — e ricevendo un messaggio d’errore generico, che non rivelava la natura del problema. In alcuni casi è impossibile accedere al sito anche se si utilizza uno dei tre browser supportati. In quel caso bisogna assicurarsi di aver scaricato l’ultima versione disponibile del programma.

Purtroppo siamo stati costretti a prendere questa decisione per combattere le botnet. È una misura necessaria che ci consente di mantenere Twitch un luogo sicuro. Oggi gli utenti dovranno utilizzare un browser che magari non gradiscono, ma in questo modo ci assicuriamo di fermare gli hate raid di domani

ha commentato Tom Verrilli, CPO di Twitch.