Twitch è stato invaso dai bot: in 24 ore sono stati creati 4 milioni di account fake

Twitch è stato invaso dai bot. Nell’arco di 24 ore, qualcuno ha creato oltre 4 milioni di account fake sulla piattaforma. Account che sono stati poi programmati per collegarsi alle dirette degli streamer, inflazionando il numero dei loro spettatori.

“Siamo a conoscenza del problema, il nostro team sta già lavorando ad una soluzione”, ha annunciato uno sviluppatore di Twitch su Twitter.

A differenza di YouTube, Twitch non ricompensa i canali prevalentemente sulla base dei loro spettatori. Gli streamer guadagnano soprattutto grazie alle donazioni e alle iscrizioni ai loro canali. Per questo motivo, il problema dei bot non dovrebbe creare dei danni economici — non direttamente, quantomeno.

Piuttosto, i bot rischiano di creare un disagio per gli streamer, che in queste ore non hanno modo di monitorare l’andamento delle loro dirette, dato che tutte le metriche sono state sballate dall’improvvisa invasione di milioni di account falsi.

Non è la prima volta che Twitch si trova costretto ad affrontare questo problema. Nel corso del 2021 Twitch ha bannato oltre 15 milioni di bot. La piattaforma di Amazon – almeno sulla carta – dovrebbe già avere la tecnologia e gli strumenti per distinguere i bot dagli account veri, e agire di conseguenza.

Non sappiamo chi ci sia dietro a questo fenomeno, né sono chiari i motivi di un’iniziativa di questo tipo. Che si tratti di una vendetta? Recentemente Twitch ha vietato alcune trasmissioni legate al gioco d’azzardo, bannando alcuni casinò non registrati negli USA dal suo sito. Non bastasse, in queste ore la piattaforma ha anche cambiato (in modo peggiorativo) i compensi di alcuni top-stramer: presto Twitch si prenderà il 50% (e non più il 30%) dei soldi donati dagli utenti ai content creator.