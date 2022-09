Twitch ha annunciato una stretta contro il gioco d’azzardo (cedendo alle pressioni di alcuni grossi streamer)

Twitch ha annunciato una nuova stretta contro il gioco d’azzardo. La piattaforma di Amazon vieterà lo streaming delle sessioni di gioco registrate su alcuni casinò non regolamentati: soprattutto sale da gioco virtuali dove si utilizzano le criptovalute, tutte sprovviste di licenza per operare negli USA o in Europa e spesso registrate in isole caraibiche remote, dove il gioco d’azzardo è fondamentalmente non regolamentato.

La mossa era attesa da diverso tempo. Il gioco d’azzardo è uno dei contenuti più popolari su Twitch: le dirette delle partite a black jack o alle slot machine sono sempre molto seguite dal pubblico, mentre gli streamer – in alcuni casi – guadagnano moltissimi soldi grazie alle sponsorizzazioni delle stesse società del gioco d’azzardo online — che tuttavia non sempre vengono dichiarate e molto spesso non sono legali.

La prolificazione del gioco d’azzardo su Twitch non è passata inosservata ed è stata oggetto di forti critiche provenienti da una parte rilevante della stessa community del sito. Molti content creator – ma anche diversi utenti – non hanno mai visto di buon occhio la forte popolarità dei casinò online su Twitch, a maggior ragione perché spesso le dirette vengono viste anche da un pubblico molto giovane. A maggio una petizione aveva chiesto a Twitch di vietare almeno le dirette registrate presso i casinò virtuali non regolamentati. A distanza di diversi mesi, Amazon ha accontentato i sostenitori della petizione.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Le nuove regole di Twitch entraranno in vigore a partire dal 18 ottobre. Gli streamer che verranno scoperti a pubblicizzare casinò sprovvisti di licenza rischieranno di essere sospesi a vita dalla piattaforma.

Twitch ha pubblicato una lista estesa con tutti i casinò che sono ufficialmente banditi da Twitch. Onde evitare di pubblicizzare casinò che spesso non hanno regole a tutela dei consumatori, abbiamo scelto di non linkare la lista in questa news. L’azienda ha già specificato che la lista verrà aggiornata periodicamente nel corso del tempo, in modo da evitare che le società in questioni possano aggirare il divieto, magari semplicemente cambiando dominio internet o nome.

Twitch continuerà a consentire lo streaming di alcune forme di gioco d’azzardo, tra cui le dirette che parlano di scommesse sportive, fantacalcio (o simili) e poker.

Il divieto contro i casinò non regolamentati è stato deciso dopo una forte campagna di lobby da parte di alcuni popolari streamer – come Pokimane e DevinNash-, che avevano minacciato di boicottare il sito sotto natale qualora non fossero stati presi forti provvedimenti contro il gioco d’azzardo.