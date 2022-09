PlayStation Plus, ottobre 2022: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di ottobre per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 4 ottobre.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di ottobre 2022. La lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al PS Plus include:

Hot Wheels Unleashed – PS5 e PS4

Injustice 2 – PS4

Superhot – PS4

Sviluppato dal team italiano Milestone, Hot Wheels Unleashed è l’apprezzato gioco di corsa arcade basato sulle celebri automobiline da collezione. Il titolo ci coinvolge in gare incredibili con spettacolari giri della morte per battere il tempo, i rivali e la gravità stessa.

Injustice 2 è l’ultimo episodio della serie di picchiaduro ad incontri dai creatori di Mortal Kombat. Grazie ad un’ampia selezione di supereroi e super cattivi DC, Injustice 2 ci permette di equipaggiare ogni personaggio leggendario con attrezzature uniche e potenti.

Superhot, invece, è “lo sparatutto in prima persona nel quale il tempo si muove solo quando ti muovi tu. Niente barre di salute rigeneranti. Niente munizioni piazzate dove serve. Ci sei solo tu, in inferiorità numerica, che afferri le armi cadute ai nemici per sparare, affettare e muoverti attraverso una tempesta di proiettili in slow-motion.”

Tutti e tre i giochi saranno riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, Extra ed Essential a partire dal 4 ottobre 2022.