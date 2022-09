Offerte Amazon: Soul Hackers 2 PS4 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto, con 10€ in meno, Soul Hackers 2, ma solo nella versione PlayStation 4.

29—Set—2022 / 12:12 AM

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto ad un prezzo vantaggioso Soul Hackers 2 per PlayStation 4: il gioco, che di solito viene venduto al prezzo di 59,99€, è ora venduto a 49,99€. Lo sconto, sebbene il gioco sia disponibile anche su PS5 e Xbox, è valido solo per PlayStation 4.

Investiga la fine del mondo nei panni di Ringo, un agente di Aion il cui scopo è quello di salvare l’umanità dall’Apocalisse. Esplora un RPG sovrannaturale, con eleganti evocaturi e oscuri pericoli sempre in agguato sotto le luci al neon di un Giappone cyberpunk.

Tra le luci dei neon, il progresso tecnologico sta consumando l’umanità. Nell’ombra prende piede una guerra tra gli Yatagarasu e la Phantom Society, degli Evocatori di Diavoli che sfruttano i poteri ultraterreni dei “Demoni”. Nella marea di dati dell’umanità, una mente collettiva digitale è divenuta senziente: Aion. Osservando da lontano gli essere umani, Aion riesce a calcolare un imminente disastro che porterà alla fine del mondo, e crea due agenti per combattere: Ringo e Figue . Insieme, gli agenti di Aion dovranno investigare e impedire l’effetto farfalla che porterà alla fine del mondo.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.