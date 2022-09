Licantropus: il film Marvel Disney+ ha già conquistato il web

Il 7 ottobre uscirà su Disney+ Licantropus, in originale Werewolf by Night. Il film ha già conquistato critica e pubblico del web.

Arriverà il 7 ottobre su Disney+, ma, nel frattempo Werewolf by Night, che in Italia sarà pubblicato come Licantropus, ha già conquistato il web, grazie all’hype generato subito dopo la pubblicazione del trailer, ed alle prime reazioni della critica. Su Rotten Tomatoes le prime recensioni hanno già portato al 100% di approvazione (anche se, ad ora, parliamo solo di 8 commenti).

Tra i critici che si sono espressi su Rotten Tomatoes troviamo Meagan Navarro di Bloody Disgusting, che ha parlato di uno “stile horror retro suggestivo, che distrae e allontana un po’ dai classici prodotti dell’MCU“. Mentre IndieWire ha parlato di “elementi da dark comedy, horror, romanticismo, ed amicizia. In tutto ciò questo film calibra bene divertimento e horror“. Anche Alan Cerny di VitalThrills.com ha “adorato il modo in cui Michael Giacchino ha fatto un tributo agli horror classici”.

Tra le reazioni dei critici nei giorni precedenti possiamo citare Steve Weintraub ha parlato di un film “che non è paragonabile a niente che sia uscito fino ad ora nell’MCU”. Mentre Perri Nemiroff ha dichiarato:

Si tratta dell’uscita halloweeniana che ci auspicavamo. La potremmo definire come un’ode ai mostri classici con un lavoro di stunt in stile Marvel. Ho adorato le interazioni tra Gael García Bernal e Laura Donnelly.

James Viscardi di Comicbook.com ha addirittura parlato del “miglior prodotto Marvel di Disney+, anche meglio di Moon Knight”. Eric Italiano lo ha definito una “boccata d’aria fresca per quanto riguarda la Marvel. Il film ha gli stessi toni del trailer”.

Su YouTube è stato creato questo mash-up di reaction di youtuber che mette in evidenza la grande sorpresa provocata dal trailer di Licantropus. Si tratta di un prodotto fuori dai soliti canoni del Marvel Cinematic Universe.

Incuriosiscono il duo di protagonisti, che sono stati già elogiati dai critici che hanno potuto vedere il mediometraggio: Gael García Bernal che fa Jack Russell, Laura Donnelly come Elsa Bloodstone. Entrambi sono stati mostrati anche in nuove immagini di anteprima. Il primo sarà l’interprete del lupo mannaro, mentre la seconda è conosciuta nel mondo Marvel come una cacciatrice di mostri, già paragonata a Buffy l’ammazzavampiri, e figlia di Ulysses Bloodstone, altro cacciatore di mostri che comparirà nel mediometraggio. Qui sotto possiamo vedere delle immagini che riguardano tutti e tre i character.

Il personaggio protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.

Lo speciale Marvel che anticipa Halloween, ricordiamo, rientra nel Marvel Cinematic Universe, per quanto ne rappresenti una delle più grandi opere “sperimentali” andando a pescare dalla cinematografia di genere degli anni che fu, in particolare i Monster Movie Universal.