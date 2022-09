Game Pass Ultimate: Paramount+ gratis per un mese e attivabile sin da subito

Come preannunciato nei giorni scorsi, da adesso tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno provare gratuitamente per un mese il nuovo servizio di streaming Paramount+. In sostanza, viene dunque confermata l’anticipazione dell’utente Lumia su Twitter che aveva suggerito della possibilità che il servizio streaming approdasse come extra su Game Pass.

Avete tempo fino al 15 dicembre 2022 per usufruire della prova. Per attivare il mese gratuito di Paramount+ basta andare nella sezione ricompense. Vi ricordiamo che per usufruire gratuitamente del servizio di streaming Paramount+ è necessario inserire una carta di credito valida e che, in caso di mancato annullamento alla fine del periodo di prova, l’abbonamento sarà rinnovato in automatico.

Paramount+ offre più di 8.000 ore di intrattenimento, tra film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, con una ricca offerta di serie tv e il meglio dell’animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti disponibili su Paramount+ troviamo serie come Star Trek – Strange New Worlds, The First Lady, Mayor of Kingstown e The Offer, film come Scream, Clifford – il grande cane rosso, Jackass Forever e produzioni originali italiane come Circeo e Quattordici Giorni.

