Erazer: arriva la linea da gaming di Medion

Medion ha rivelato la sua nuova linea Erazer, che arriverà in Italia e porterà interessanti prodotti per quanto riguarda il gaming. Si tratta di quattro portatili e un fisso, tutti pensati per i videogiocatori.

Beast X30

• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 1 TB PCIe Gen. 4×4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 17,3″ QHD a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Major X10

• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• Intel® Arc™ A730M (12 GB GDDR6 VRAM)

• 2 SSD M.2 da 2 TB PCIe Gen. 4×4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 16″ QHD+ a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Certificato Nahimic by Steelseries

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

Specialist P10

• Processore Intel® i7-12400H

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD M.2 da 1 TB

• 16 GB RAM DDR4 3200 MHz

• Display IPS 16″ QHD+ a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

Crawler E30

• Processore Intel® i5-12500H

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti

• (4 GB GDDR6 VRAM)

• 2 SSD da 512 GB PCIe Gen.

• 8 GB RAM DDR4 3200 MHz

• Display IPS 15,6″ FHD a 144 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

Recon P20

• Processore Intel® Core™ i5-12400F (18 MB Intel® Smart Cache, fino a 4,4 GHz, 6 Core, 12 thread)

• Scheda madre Intel® B660 mATX

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 512 GB

• 16 GB (2x 8 GB) RAM DDR4 3200 MHz

• 12 GbE LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

• Microsoft Windows 11 Home

• Porte: 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), ingresso cuffia e microfono, 1x LAN (RJ 45), 3x jack audio, 1x HDMI 2.0, 2x Display Port 1.4°

Disponibile da ottobre.

Tutti i dispositivi saranno acquistabili tramite lo shop ufficiale di Medion Erazer disponibile su Amazon.