Corpo Libero: teaser trailer e poster della serie Paramount+ e RAI

In anteprima assoluta ad Alice nella Città e su Paramount+ dal 26 ottobre arriva Corpo Libero, serie thriller di cui vi mostriamo il teaser trailer e il poster.

Dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini (ed. Mondadori), scritta da Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari, ecco Corpo Libero, nuova miniserie in sei episodi prodotta in collaborazione tra Rai Fiction e Paramount+, di cui possiamo mostrarvi il primo teaser trailer.

Corpo Libero è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. È il racconto di uno sport fatto di leggerezza, salti e voli, ma anche di addestramento militare, regole severe e terribili sacrifici. Basato sull’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, Corpo libero ha al suo centro giovinezza e rischio, voglia di crescita e paura di cambiare, mentre si alternano competizione sfrenata e amicizia inossidabile, violenza fisica e psicologica, patti di sangue, baci e fughe notturne, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci. È il racconto della fabbricazione di una spettacolare bomba a orologeria, la forza centrifuga dell’adolescenza compressa dalla forza centripeta dell’agonismo, racchiusa in un body scintillante rosa e argento, e in un metro e cinquanta di altezza.

La serie sarà in anteprima assoluta ad Alice nella Città e su Paramount+ dal 26 ottobre, per poi avere un passaggio televisivo in chiaro su Rai 2 nel 2023. La regia è di Cosima Spender e Valerio Bonelli, con nel cast Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco.

