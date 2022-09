Amazon Halo Rise: la sveglia intelligente che monitora il sonno e garantisce un dolce risveglio

Nella giornata di ieri Amazon ha presentato una valanga di nuovi prodotti. Tra tanti nomi noti, si fa notare anche un dispositivo intelligente completamente inedito: Amazon Halo Rise è una sveglia progettata per monitorare il sonno e il benessere dell’utente.

Non ha telecamere, microfoni o altri sensori potenzialmente invasivi (insomma, cose che una persona coscienziosa non vorrebbe sul suo comodino), ma un radar a basso consumo energetico che, unito al machine learning, è in grado di analizzare la qualità del riposo degli utenti.

A differenza di altri device progettati per questo scopo, Halo Rise non deve essere indossato dall’utente. È a tutti gli effetti una sveglia da tenere sul comodino.

Fa anche tutto ciò che ci si aspetta da una sveglia intelligente. Troviamo un orologio digitale – a LED -, un piccolo speaker e diversi tasti fisici per navigare tra le diverse funzioni e modalità di Halo Rise. La sveglia è realizzata in alluminio riciclato al 100%.

Come funziona Halo Rise?

Per monitorare la qualità del sonno, Halo Rise usa alcuni sensori radar per analizzare il respiro e i movimenti del corpo dell’utente. La funzione non deve essere attivata manualmente: la sveglia capisce da sola quando siamo a letto e attiva lo studio del sonno non appena rileva che ci siamo coricati.

Tra le altre cose, Halo Rise misura anche la temperatura della nostra stanza, oltre che il livello di umidità e di luce. Al risveglio l’utente riceve un rapporto che include un grafico con le fasi del sonno (leggero, REM e profondo) e alcuni consigli per migliorare il suo benessere.

Come altri dispositivi intelligenti di questo tipo, anche Halo Rise aspetta la fase del sonno migliore per far suonare la sveglia — ovviamente nel limite del buon senso, se fissate la sveglia alle 7 non vi farà svegliare alle 11. Inoltre lo schermo simula con la sua luce il levar del Sole per rendere il risveglio il meno traumatico possibile.

Halo Rise comunica con Alexa attraverso alcune funzioni: è possibile chiedere all’assistente vocale di leggeri l’ultimo report sul sonno (Alexa, come ho dormito?) e si può sincronizzare la sveglia con un dispositivo Amazon Echo, in modo da essere svegliati con una canzone o un podcast a vostra scelta.

Quanto alle preoccupazioni sul fronte della privacy, esiste una modalità che di fatto disattiva il rilevamento del sonno, se l’utente per qualsiasi ragione lo desidera. Inoltre i dati raccolti sono protetti da crittografia e non vengono trattati per finalità di marketing.

Amazon Halo Rise costa 139,99 dollari e, almeno inizialmente, sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti d’America.