Il nuovo Amazon Fire Cube è disponibile anche in Italia: ha un ingresso HDMI e anche una porta per le webcam

Amazon ha presentato il nuovo Fire TV Cube di terza generazione. È disponibile fin da subito per il preordine anche in Italia. Le novità sono davvero tantissime e non mancano un paio di funzioni davvero interessanti.

Amazon ha rinnovato il chipset, ora troviamo un processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Tradotto: il tempo d’avvio delle app è estremamente più basso e l’esperienza d’uso generale è più fluida e scorrevole.

È ovviamente possibile controllare il Fire TV Cube con la voce grazie ad Alexa. Il lettore multimediale supporta il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo.

Ma vediamo le novità più interessanti. Per la prima volta troviamo il supporto al Wi-Fi 6E, in modo da avere un’esperienza di streaming ancora più fluida. Ovviamente dispone anche di una porta ethernet.

Non bastasse, il Fire TV Cube ha anche una porta USB pensata per collegare facilmente le webcam compatibili. Insomma, all’occorrenza può diventare anche un ottimo strumento per le videochiamate di Alexa Communications.

Il Fire TV Cube è il primo lettore multimediale dotato di un ingresso HDMI, che può essere utilizzato per collegare al dispositivo i decoder, oppure un lettore Blu-Ray e altri dispositivi compatibili. In questo modo sarà possibile accedere agli altri prodotti hardware sempre usando il telecomando Alexa Pro (venduto a parte).

Rimanendo in tema, il telecomando supporta anche una nuova funzione che, sempre grazie Alexa, consente di ritrovarlo in caso di smarrimento. Basterà chiedere all’assistente vocale “Alexa, trova il mio telecomando” per sentire un suono che ci indicherà la sua posizione.

Due nuovi pulsanti personalizzabili rendono più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa. È possibile personalizzare il telecomando programmando questi pulsanti per creare scorciatoie a portata di un clic alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare: ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film. Il telecomando vocale Alexa Pro include anche una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce

