Eismayer, la recensione: la battaglia per diventare se stessi

Iniziamo la recensione di Eismayer di David Wagner dicendo che il film si apre con una serie di nuove reclute in fila, che si presentano al loro superiore il primo giorno alle forze armate austriache. Quando arriva il momento di parlare con il fiducioso Mario Falak (Luka Dimić, di Zima), uno degli ufficiali si accorge che è più vecchio della maggior parte delle altre reclute.

“Mamma non voleva lasciarmi andare”, risponde audacemente Falak, provocandolo, e l’uomo non è impressionato. “Un tipico caso per Eismayer, vero?”, gongola a un commilitone, sapendo qualcosa che Falak ancora ignora.

Quel qualcosa è il sergente maggiore Charles Eismayer (Gerhard Liebmann, di Murder: Anatomy of a Trial), l’istruttore più severo e temuto delle Forze, che sta per diventare il peggior incubo delle reclute. Non passa molto tempo prima che faccia la sua apparizione e ci viene presentato un uomo che urla molto, insultando, sminuendo e punendo costantemente i giovani che dovrebbe addestrare, trascorrendo le sue giornate a riaffermare la sua autorità su di loro più e più volte.

Ma c’è anche un altro lato di Eismayer, ed è l’uomo che è in privato, quando torna a casa dalla moglie (la Christina di Julia Koschitz) e dal figlio (il Dominik di Lion Tatzber), e improvvisamente diventa più dolce ma anche tranquillo, evita scontri e dimostra affetto; sembra anche estremamente stanco, come se conducesse una vita che non è proprio la sua.

Eismayer, infatti, evita spesso di tornare a casa fino a quando non è strettamente necessario e trascorre più tempo possibile al lavoro, luogo in cui è temuto e odiato, tanto che persino il suo stesso superiore, il sergente Karnaval (Christopher Schärf), disapprova i suo metodi – ma dove ha anche un chiaro ruolo da svolgere – quello dell’“uomo”. Di seguito il trailer del film pubblicato su YouTube:

Il vero “maschio”

Ma c’è una storia dietro la facciata severa di Eismayer, e questo ci diventa evidente quando scopriamo che Falak è apertamente gay, ed Eismayer si ritrova a dover porre fine a una rissa tra i compagni che ha avuto origine da un’altra audace osservazione fatta dal giovane. La lotta in questione si conclude con Falak che ha la meglio su Eismayer, trasformando il tentativo di punizione di quest’ultimo in un’opportunità per fare una dichiarazione nel modo più audace e provocatorio possibile.

“Non c’è spazio per i froci nell’esercito”, avrebbe poi commentato il superiore di Eismayer, mentre discuteva dell'”incidente” con il sergente, e capiamo quanto siano radicati nel sistema certi pregiudizi.

Eismayer stesso fa parte di quel meccanismo, poiché la sua idea di come un “uomo” dovrebbe comportarsi non potrebbe essere più sbagliata, e il film ci offre un’analisi intelligente della mascolinità tossica, mostrando come attenersi a certi ideali retrogradi possa avere gravi effetti su la propria identità e autostima, soprattutto in un ambiente dominato dagli uomini come l’esercito.

Ma il film fa molto di più, poiché ci fornisce anche un esempio di un uomo che abbraccia con sicurezza la sua omosessualità in ogni momento, mostrandoci che gli altri compagni sono pronti ad accettarlo, qualunque cosa accada, e dimostrando che i tempi sono cambiati, indipendentemente dai metodi di Eismayer.

Ma questo non è nemmeno il punto del film. Basato su una storia vera, il film di David Wagner parla prima di tutto di una lotta interna che il nostro protagonista ha affrontato per tutta la sua vita, dal momento in cui ha confessato ai suoi genitori, da giovane, di essere gay, e la loro reazione è stata prima dirgli che quella fase sarebbe passata e poi mandarlo nell’esercito per imparare a “diventare uomo”.

Da allora, Eismayer si è nascosto in bella vista, seppellendo la propria identità nel profondo di sé e proiettando al mondo un’immagine di se stesso che è praticamente l’opposto di chi è veramente.

Gli servirà innamorarsi di Falak per far sì che queste dinamiche inizino a sgretolarsi, ma il viaggio di Eismayer non è così facile come sembra, poiché, per poter amare qualcun altro, si deve prima imparare ad amare e ad accettare se stesso.

Considerazioni finali

Eismayer è semplicemente un film brillante, che combina una storia vera incredibile e importante che sembra una favola moderna con il complesso studio del personaggio di un uomo che scopre che va bene essere quello che è solo quando si vede negli occhi delle persone intorno a lui, dal gigantesco Falak al disarmante Dominik, suo figlio.

È una storia incredibilmente commovente, ma è anche piena di ironia e ti ritroverai a ridere più volte.

È anche un esempio estremamente divertente e semplice, meravigliosamente intimo e ferocemente potente, guidato dalle superbe esibizioni di Gerhard Liebmann e Luka Dimić e dal talento impressionante dietro la macchina da presa.

Se guarderete un solo film della Mostra del Cinema di Venezia 2022, lasciate che sia Eismayer di David Wagner. Questa toccante storia di accettazione è molto divertente e significativo e non sarai in grado di smettere di pensarci.

Il modo in cui Wagner inquadra l’azione in contrasto con i momenti domestici più tranquilli fa metà del lavoro, ma anche questa ponderata giustapposizione e composizione della scena non sarebbero riuscite a trasmettere i temi più ampi se non fosse stato per la performance di Liebmann che fa carriera.

Tra una tirata e l’altra, l’attore trasmette micro-dosi di dubbio ed esitazione che tradiscono l’aspetto leggendario e brutale del personaggio, ed è qui che la storia si svolge davvero e racconta al pubblico tutto ciò che deve sapere su quest’uomo. Chiunque sia alla ricerca di una risorsa recitativa non sfruttata dovrebbe prendere nota della performance di Liebmann.

Un capolavoro minimalista con linee narrative pulite e un’economia visiva sorprendente, l’unica cosa che viene sottovalutata in Eismayer è il ruolo di Koschitz, che va e viene secondo i capricci della trama.

La sceneggiatura non consente di esplorare molto il ruolo della moglie in tutto questo, tranne per il fatto che ha una vaga idea che qualcosa non va all’inizio del film e che alla fine si è dimostrata giusta. Una scena calda e affettuosa tra Eismayer e suo figlio verso la fine del film dà una considerazione tanto necessaria alla vita che questo marito e padre in difficoltà sta forse lasciando alle spalle nella sua ricerca per scoprire il suo sé migliore e più vero. Includere una scena simile tra il sergente e sua moglie sarebbe stato carino.

Questo è un piccolo cavillo su un risultato altrimenti sbalorditivo, che riformula la discussione non solo sul sottogenere del dramma del campo di addestramento, ma su qualsiasi viaggio personale di esplorazione. E mentre Liebmann ruba la scena qui, ciò che Wagner realizza con il suo film è altrettanto impressionante. La sceneggiatura dello sceneggiatore-regista e la mano ferma dietro la macchina da presa danno vita a un’immagine tonificante, straziante e, in definitiva, riaffermante.

Due scene chiave in cui Eismayer affronta sua moglie e chiacchiera con suo figlio, più saggio dei suoi anni, sono concrete e magnificamente sottovalutate, rimuovendo il pungiglione del melodramma e rendendo il tutto più commovente proprio per questo. La performance naturale e inalterata di Tatzber rende Dominik un piccolo rubacuori, ma Wagner mostra abilità e simpatia con tutti i suoi attori. L’implacabile Eismayer dalla mascella squadrata di Liebmann mostra un forte bisogno di controllo e certezza.

La sua ricerca della felicità è sapientemente trasmessa a piccoli passi, realizzazioni nascenti e scoperte tranquille. Dimic è ugualmente convincente in un registro diverso, rendendo Falak una figura senza paura con una convinzione sfacciata che i confini siano lì per essere infranti.