Blade: Bassam Tariq non è più il regista del film

A sorpresa è stato reso noto che il regista Bassam Tariq non si occuperà più del progetto su Blade. Il lungometraggio dei Marvel Studios doveva iniziare con le riprese a novembre, ma l’uscita di Tariq costringe la Casa delle Idee a dover rimodulare tutto.

Bassam Tariq ha dichiarato in uno stato:

Lavorare con le persone della Marvel è stato un onore. Siamo riusciti a mettere insieme un grande cast ed una grande troupe. Sono curioso di vedere dove porterà il progetto il prossimo regista.

Non sono chiari i motivi per cui Tariq non è stato confermato come regista di Blade. Il filmmaker rimarrà comunque come produttore del progetto. Non è la prima volta che un regista partecipa alla pre-produzione di un film Marvel per poi uscire di scena. La stessa cosa è accaduta con Scott Derrickson con il sequel di Doctor Strange, mentre Jon Watts ha abbandonato anzitempo il film sui Fantastici 4.

Il protagonista di Blade sarà Mahershala Ali. Sono pochi i dettagli che sono stati resi noti ora come ora sul lungometraggio, se non che il cast prevede la presenza di Delroy Lindo e di Aaron Pierre, con una sceneggiatura realizzata da Stacy Osei-Kuffour. L’uscita, ad oggi, è prevista per il 3 novembre 2023.