The Boys 3: il divertente blooper reel ufficiale

Prime Video ha pubblicato il divertente video di montaggio con papere e fuoriscena avvenuti sul set di The Boys 3: quasi tre minuti di risate inattese grazie a personaggi e interpreti della celebre serie satirica e grottesca tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Questa la sinossi della stagione 3:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

