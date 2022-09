Sky Stream: il nuovo set-top box riunisce la PPV e i contenuti di Netflix&Co in un’unica interfaccia

Dopo il debutto dei televisori Sky Glass in Italia, nel Regno Unito si pensa già al passo successivo. L’azienda ha presentato un nuovo set-top box, sempre con (l’apprezzatissima) interfaccia Sky Glass, ossia un hub che riunisce i contenuti delle applicazioni diverse in un’unica schermata, integrando ovviamente anche i contenuti (on-demand e in diretta) di Sky. Si chiama Sky Stream.

Interfaccia a parte, il prodotto è piuttosto simile ai decoder Sky Q, che già oggi – anche in Italia – consentono di accedere a tutto il palinsesto di Sky semplicemente grazie ad una connessione ad internet adeguata.

Nel Regno Unito Sky Stream debutterà ufficialmente a partire dal 18 ottobre. E in Italia? Arriverà presto. Il sito ufficiale di Sky Italia ha già creato una pagina ufficiale, facilmente raggiungibile con una semplice ricerca su Google. Potrebbe essere questione di poco tempo, ma in assenza di un annuncio ufficiale sarà bisogna avere un po’ di pazienza.

Grazie agli accordi con le rispettive aziende, Sky Stream aggrega in un’unica schermata i contenuti di un grandissimo numero di app VoD. Ci sono tutte le piattaforme principali: da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Disney+, Peacock, YouTube e Discovery.

A differenza dei decoder Sky Q attualmente forniti ai clienti italiani, Sky Stream supporta alcune funzioni smart estremamente utili: tra cui la possibilità di mettere in pausa e riavvolgere i contenuti trasmessi in diretta. Una funzione supportata dai decoder Sky Q che ricevono il segnale satellitare, ma che non viene invece offerta sui decoder (più piccoli e senza spazio di memorizzazione) forniti con l’abbonamento via internet.

Il nuovo abbonamento Sky Stream costa 29 sterline al mese. Su modello Netflix: si può cancellare in qualsiasi momento, senza penali. È anche possibile sottoscrivere un piano da 18 mesi, in quel caso il prezzo scende a 26 sterline al mese. Pagando un’integrazione mensile di 12 sterline, è possibile acquistare il pacchetto Whole Home che consente di avere fino a 5 Sky Stream nella stessa casa.