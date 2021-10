Sky Glass: le TV Smart per guardare esclusivamente i contenuti in streaming

Sky ha presentato una linea di televisori 4K: si chiama Sky Glass e sono progettate per l’abbonamento di Sky via fibra ottica, senza parabola. E infatti i televisori Sky Glass non hanno il sintonizzatore per la TV satellitare, mentre è presente l’ingresso per il segnale del digitale terrestre.

La linea Sky Glass sarà inizialmente disponibile in Regno Unito, ma probabilmente seguirà una release internazionale anche in altri mercati.

I televisori Sky Glass si fanno apprezzare immediatamente per il loro design molto curato e piuttosto distintivo: è stato realizzato in collaborazione con Map Project Office. Il televisore è piuttosto spesso – 4,77 cm -, proprio perché troviamo una cornice disponibile in diversi colori: Ocean blue, Ceramic white, Racing green, Dusky pink e Anthracite black. Il telecomando riprende lo stesso colore della cornice.

Tre i tagli disponibili: 43, 55 e 65 pollici.

Un altro punto di forza dei televisori Sky Glass arriva dal comparto audio, nascosto da una griglia frontale: troviamo infatti un sistema a 3.1.2 canali con Dolby Atmos e un impianto da 6 speaker per un totale di 214 W. Di questi due sono orientati verso l’alto per l’espansione verticale del suono. Non manca nemmeno un subwuffer.

Il televisore monta un OS proprietario di Sky, che è compatibile con la maggior parte delle app attualmente offerte dai decoder dell’azienda: Netflix, Disney+ e molto altro.

Arrivando al pannello vero e proprio, è un Quantum Dot con risoluzione Ultra HD. In Italia l’abbonamento in streaming di Sky non supporta ancora la risoluzione 4K, che invece è presente su Netflix e su altri servizi on-demand. Del resto Sky Glass offre anche tre porte HDMI e una porta USB-C, si tratta a tutti gli effetti di un televisore “aperto”: il cliente non viene dunque limitato esclusivamente ai servizi di Sky.

La linea Sky Glass è la prima in assoluto ad ottenere la certificazione CarbonNeutral

Vediamo allora i prezzi: