Po: puliti oltre 25’000 metri quadri di sponde

Oltre 100 volontari sono scesi in campo per il progetto Ri-party-amo

Nella Giornata internazionale dei fiumi, nell’ambito di un progetto nazionale ambientale nato da una collaborazione tra WWF Italia, Jova Beach Party e Intesa Sanpaolo, si sono riuniti circa 100 volontari divisi su tre grandi aree di intervento.

Ri-Party-Amo è dedicato alla pulizia di spiagge, fiumi e laghi, attività di educazione e progetti ripristino naturale allo scopo di rendere giovani, famiglie, scuole e intere comunità i protagonisti della protezione e del ripristino degli ambienti naturali in Italia.

Nella prima giornata di attività, i 100 volontari presenti a Torino hanno ripulito dai rifiuti oltre 25’000 metri quadri di sponde del fiume Po, raccogliendo circa 7’200 kg di spazzatura che era stata abbandonata lungo il fiume. Fra i rifiuti erano presenti anche pneumatici, elettrodomestici e oggetti di plastica.

L’attività si è incentrata sulle sponde del fiume nell’area del Parco del Meisino. Grazie anche alla partecipazione del gruppo Orcokayak, un team di canoisti che ha esplorato il fiume in kayak, è stato possibile raccogliere rifiuti nell’acqua del fiume, per poi andare a recuperare la plastica lungo i margini. Altri eventi sono stati registrati in altre zone d’Italia tra cui Abruzzo, Lombardia e Basilicata.

Le attività proseguiranno il 2 Ottobre, data in cui saranno previsti altri eventi locali in Calabria, nel Lazio e in Friuli.