PayPal, stop ai rimborsi per le spese di reso: dal 27 novembre del 2022 cambia tutto

A partire dal 27 novembre del 2022, PayPal non fornirà più agli utenti i rimborsi per le spese di reso. Se il consumatore deve restituire un prodotto – perché intende esercitare il diritto di recesso, o perché guasto o danneggiato – le spese di spedizione saranno a suo carico. Gli utenti di PayPal perdono così uno dei vantaggi più importanti forniti dal servizio di pagamento.

Le nuove FAQ sono piuttosto laconiche e non si sbilanciano più di tanto sulle ragioni di questo cambiamento.

A partire dal 27 novembre 2022, PayPal non fornirà più etichette di reso gratuite né accetterà le richieste di rimborso delle spese di reso. Assicurati di inviare eventuali richieste idonee prima di tale data per fare in modo che vengano ricevute ed esaminate come di consueto.

PayPal aggiorna e sviluppa continuamente nuove funzionalità per i propri clienti. A volte alcuni servizi devono essere gradualmente eliminati nell’ambito di questi cambiamenti più grandi. Sappiamo quanto i resi gratuiti mancheranno ai nostri utenti. Va però ricordato che offriamo altri modi per aiutare i consumatori, come la Protezione acquisti: sono disponibili maggiori informazioni in proposito e sulle transazioni interessate