Offerte Amazon: Splatoon 3 disponibile in forte sconto

Oggi Amazon ci porta in sconto di 10€ il fantastico Splatoon 3, videogioco per Nintendo Switch uscito da poco.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto un gioco uscito da poco, ovvero Splatoon 3, titolo esclusivo per Nintendo Switch che propone un gameplay davvero particolare e innovativo (sebbene ne siano già usciti altri due in passato).

Ricordiamo che il gioco è venduto da Amazon a 49,99€, con uno sconto di 10€ dal prezzo originale, taglio che come spesso diciamo, avviene raramente sui giochi Nintendo esclusivi. Il gioco, che riprende le meccaniche dei precedenti, introduce però una storia più ricca e un gameplay evoluto e migliorato.

Parliamo di un seguito/evoluzione di Splatoon 2, che dopo essere giunto su Nintendo Switch ha conquistato il pubblico con le proprie meccaniche innovative, e che è pronto a essere ampliato in questa nuova esperienza nuova di zecca, che ne riprende il concept per ampliarlo al meglio su tutto, aggiungendo contenuti di ogni tipo e varie differenziazioni.

Come abbiamo già detto nella nostra recensione, con Splatoon 3, Nintendo sceglie di affinare e rimpolpare l’ormai più che collaudata formula della serie per offrire a tutti i fan delle avventure di Splattonia il capitolo definitivo, ancor più ricco, più espanso e più divertente da giocare.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.