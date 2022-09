Google Pixel 7 Pro, la scheda tecnica delude: poche novità rispetto al 6 Pro

Il prossimo 6 ottobre Google presenterà ufficialmente i suoi attesi Pixel 7 e 7 Pro. Conosciamo già il design dei due nuovi smartphone, in compenso non avevamo grosse informazioni sulle loro rispettive schede tecniche. Nessuna paura, i leaker corrono in nostro soccorso.

Le informazioni arrivano da Yohesh Brar, che in passato aveva già rivelato – con largo anticipo – alcuni segreti delle principali aziende tech. Oggi Brar ha condiviso la presunta scheda tecnica del Google Pixel 7 Pro.

Come è noto, il chipset è il nuovo Tensor di seconda generazione. Ma il resto del quadro è piuttosto deludente: dal display alle fotocamere, tutte le specifiche rimangono fondamentalmente invariate rispetto a quelle del modello attualmente in commercio.

La buona notizia è che anche i prezzi dovrebbero rimanere grossomodo invariati, almeno negli Stati Uniti. Si parte da 599 dollari per il Pixel 7, per arrivare agli 899 dollari del 7 Pro.

Quanto alla scheda tecnica, troviamo innanzitutto un display 6,7″ OLED LTPO con risoluzione QHD+ 1440p e refresh variabile max 120 Hz. Il cuore del device è il nuovo Tensor di seconda generazione, che verrà affiancato da 12GB di Ram. Due tagli di memoria disponibili: 128 e 256GB. Forse ci sarà anche un modello più capiente, ma sembra che non arriverà in Europa.

Troviamo ancora una volta il chip di sicurezza Titan. Sul fronte del comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 50MP, affiancato da ultra-grandangolare da 12MP e un telefoto da 48MP. E poi la selfie cam da 11MP. Cioè lo stesso assetto già visto sul Pixel 6 Pro. La batteria è da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30W.