Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: brutta notizia per l’Europa, niente versione da 512GB

Manca poco al lancio dei nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro, ma da un leaker arriva una pessima notizia per i fan europei. Sembra che l’azienda non sia interessata a portare anche in Europa – e dunque in Italia – le versioni con il taglio di memoria più importante.

Lo sostiene Roland Quandt, noto tipster specializzato nel dietro le quinte del mercato mobile. Secondo Quandt, Google metterà in vendita esclusivamente due versioni del Google Pixel 7, ossia quelle da 128 e 256GB. Questo quantomeno in Europa, perché in realtà esisterebbe anche una versione da 512GB, che tuttavia potrebbe essere un’esclusiva del mercato statunitense. Non è invece in programma una versione con 1TB di memoria, un taglio piuttosto raro e di nicchia ma offerto da diversi altri produttori sui loro rispettivi smartphone top di gamma (dall’S22 Ultra agli iPhone 14 Pro e Pro Max).

I consumatori europei che hanno necessità di conservare un gran numero di dati dovranno inevitabilmente sottoscrivere un piano a Google1, il servizio in abbonamento che include un piano di storage in Cloud e una VPN.

I nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro verranno presentati ufficialmente il prossimo 6 ottobre, con un evento che si terrà alle 16:00 italiane. Assieme ai due nuovi smartphone verrà mostrato anche il nuovo Pixel Watch. Sappiamo già che i due telefoni monteranno un nuovo chip proprietario chiamato Tensor 2. Non resta che aspettare ancora poche settimane per saperne di più.