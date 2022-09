Ghepardo: reintrodotto in India dopo 70 anni

Alcuni giorni fa otto ghepardi (cinque femmine e tre maschi) sono stati rilasciati nella riserva del Kuno National Park, in India. Si tratta della prima parte di un valido progetto di conservazione di questa specie. Il ghepardo è uno dei felini più affascinanti esistenti sulla Terra. Se prima la sua specie era molto diffusa, dall’Ottocento in poi ha avuto un veloce declino fino alla scomparsa da alcuni paesi. In India, ad esempio, il ghepardo è considerato estinto dagli anni Cinquanta.

Ecco che adesso la specie potrebbe tornare a vivere in India grazie a un’iniziativa di conservazione della specie. Otto esemplari sono stati riportati in Namibia e rilasciati nel Kuno National Park. L’obiettivo è tutelare la specie contribuendo alla biodiversità del paese.

I ghepardi sono atterrati sani e salvi in India e sono stati liberati nel Parco Nazionale di Kuno! La dottoressa Laurie Marker e il personale del CCF hanno monitorato la salute dei ghepardi durante il volo e tutto è filato liscio. Il primo ministro Narendra Modi ha rilasciato i ghepardi nei loro recinti temporanei, dove saranno monitorati.

Cheetah Conservation Fund (CCF)

Gli animali sono stati liberati in natura e poi controllati con radiocollari. In precedenza erano stati realizzati altri piani per reintrodurre i ghepardi in India, ma ora il loro ritorno è diventato realtà. La loro scomparsa, nel 1952, è stata causata dalla perdita degli habitat naturali. La loro reintroduzione e tutela dovranno affiancare il ripristino dell’ecosistema.