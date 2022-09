Google potrebbe produrre alcuni smartphone Pixel in India

Secondo quanto riferito, Google starebbe pianificando di spostare la produzione del suo smartphone Pixel di punta in India, una scelta vantaggiosa per l'azienda.

Sembrerebbe che Google voglia produrre alcuni suoi smartphone Pixel in India, lo sviluppo deriva dalla pubblicazione The Information che cita una fonte aziendale, attualmente il gigante della ricerca produce smartphone Pixel interamente in Cina.

Il report afferma che Google ha chiesto ai produttori indiani di presentare offerte per l’assemblaggio da 500.000 a 1 milione di unità di smartphone Pixel e ciò rappresenta dal 10 al 20 percento della produzione annuale totale stimata di Pixel. Il CEO di Google Sundar Pichai aveva accennato a un piano per la produzione di smartphone Pixel in India all’inizio di quest’anno, ma secondo il report non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Se l’azienda ottiene l’approvazione per la produzione di dispositivi Pixel in India, la Cina dovrà comunque svolgere un ruolo nell’esportazione di alcuni componenti. Un altro report suggerisce anche che Alphabet Inc stia considerando il Vietnam come una destinazione alternativa per la produzione.

Il passaggio di Google alla produzione di telefoni Pixel al di fuori della Cina è dovuto ai blocchi indotti dal COVID-19 che causano interruzioni nelle reti di fornitura globali. Inoltre, c’è anche una guerra commerciale in corso tra Washington e Pechino con la prima che vieta persino l’esportazione di chip premium in Cina.