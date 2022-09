Enola Holmes 2: i fan adorano lo Sherlock Holmes di Henry Cavill

Enola Holmes 2 arriverà a novembre su Netflix, e durante l’evento TUDUM è stato lanciato il trailer del lungometraggio. Proprio dopo la pubblicazione del filmato le reazioni del pubblico hanno fatto notare due particolari: il fatto che il dinamico duo Henry Cavill e Millie Bobby Brown piaccia abbastanza, e l’adorazione che diversi utenti hanno dimostrato per lo Sherlock Holmes di Henry Cavill. Certo, il pubblico femminile in tutto ciò ha dimostrato una particolare preferenza per l’attore di Superman.

Qui sotto abbiamo raccolto alcuni tweet che dimostrano il successo dello Sherlock di Henry Cavill, che sembra essere abbastanza atteso per Enola Holmes 2.

Ricordiamo che negli ultimi tempi i grandi protagonisti di trasposizioni si Sherlock sono stati Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. Ma, a questo punto anche lo Sherlock di Cavill potrebbe creare una certa attenzione, magari al punto da poter diventare protagonista di uno spin-off al contrario, tratto proprio da Enola Holmes. Suggestione o possibile realtà? Solo dopo l’uscita di Enola Holmes 2 capiremo meglio i piani per il franchise.

Il film è basato sulle storie scritte da Nancy Springer, Enola Holmes 2 vede Helena Bonham Carter ritornare a vestire i panni della madre di Enola e di Sherlock, Eudoria, e poi con Susie Wokoma che fa Edith, e ci sarà David Thewlis che veste i panni di un ufficiale di polizia che conosce la famiglia Holmes, e Sharon Duncan-Brewster, il cui character non è ancora stato rivelato.

Ricordiamo che il primo film su Enola Holmes è stato distribuito sulla piattaforma streaming Netflix nel 2020, ed ha unito Millie Bobby Brown ed Henry Cavill, conosciuti fino a quel momento per le loro performance in Stranger Things e Superman.