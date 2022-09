Disney+, ottobre 2022: da Boris a Rosaline, tutte le novità del mese

Con le giornate che si accorciano e l’inverno alle porte, Disney+ ha in serbo per tutti gli abbonati grandi novità. A ottobre arriva Boris 4, l’attesissima serie originale italiana Disney+ che torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Sempre a ottobre, debutta la prima stagione completa di The Bear, la serie drama acclamata dalla critica con Jeremy Allen White ambientata in una cucina di Chicago. Ma le novità non finiscono qui: torna The Walking Dead con gli ultimi episodi dell’undicesima stagione e inoltre farà il suo debutto in piattaforma il nuovo drama true- crime con Jessica Biel, Candy: Morte in Texas. Infine, arrivano i nuovi episodi di Andor, The Old Man, The Kardashians, She-Hulk: Attorney at Law e molto altro ancora.

Ottobre significa anche Halloween e Disney+ offre tanti dolcetti e scherzetti per accompagnare gli abbonati nella stagione del terrore. Dai preferiti come Hocus Pocus e Muppets Haunted Mansion, ai classici come Nightmare Before Christmas, Buffy l’Ammazzavampiri e The Rocky Horror Picture Show, fino agli horror da brivido come The Night House, Le verità nascoste e Le colline hanno gli occhi, tanti i titoli che faranno venire i brividi a tutti!

Tra le altre novità:

Ottobre è il Black History Month: Disney+ celebra e onora questa ricorrenza con nuovi entusiasmanti titoli, tra cui la serie Agli occhi del mondo, disponibile in streaming dal 12 ottobre, e i documentari Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X e Soul of a Nation: Scream Queens Rising che affronteranno la figura di Malcolm X e la rappresentazione delle donne nere sullo schermo; i titoli saranno disponibili sulla piattaforma streaming rispettivamente il 7 e il 14 ottobre.

Tornano i Giovani Geni: a partire dal 26 ottobre debutta su Disney+ la seconda stagione de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni.

Anche quest’anno arriva Hallowstream: per un ottobre da urlo in streaming su Disney+ nuovi speciali e film, tra cui Marvel Studios presenta: Licantropus in arrivo il 7 ottobre e Grimcutty disponibile dal 10 ottobre.

Questi, invece, gli highlight del mese:

BORIS 4 [16+]

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

THE BEAR [16+]

The Bear ha come protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo uno straziante lutto in famiglia. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa, un personale di cucina ostinato e riluttante e i difficili rapporti familiari, il tutto cercando di gestire le conseguenze del suicidio del fratello.

THE WALKING DEAD [16+]

In The Walking Dead, mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce, sia vive che non, sono in agguato e incombe sempre di più per tutti la pressione per il giorno della resa dei conti. I loro viaggi individuali convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? La lotta per il futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravvivranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…

CANDY: MORTE IN TEXAS [16+]

Candy Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po’ di libertà. Con risultati fatali.

ROSALINE

Rosaline è una rivisitazione leggera e comica della classica storia d’amore di Shakespeare “Romeo e Giulietta”, raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), che si dà il caso sia anche un recente amore di Romeo. Quando Romeo (Kyle Allen) incontra Giulietta (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, Rosaline cerca di sabotare la famosa storia d’amore e di riconquistare il suo uomo.

LES AMATEURS

Beaucastel, Francia orientale. Vincent, 32 anni, lavora presso il Consiglio regionale della Meurthe et Moselle ed è stato appena lasciato dalla sua ragazza, che è anche il suo capo. Alban, 45 anni, vive ancora a casa della madre e lavora come impiegato postale nello stesso edificio di Vincent. Questa strana coppia rimane invischiata in un’inverosimile rete di crimini, cospirazioni e corruzione dopo che Vincent risponde a un cellulare che squilla sul luogo di un incidente stradale. La serie offre una nuova interpretazione della lunga tradizione dei buddy comedy movie francesi, offrendo tanta azione, immagini sorprendenti ed efficaci cliffhanger.

ALTRI TITOLI IN ARRIVO A OTTOBRE:

STAR WARS: TALES OF THE JEDI – S1

In streaming dal 26 ottobre

In streaming dal 26 ottobre THE GOOD DOCTOR S1-S4

In streaming dal 19 ottobre

In streaming dal 19 ottobre THIS IS GOING TO HURT – S1

In streaming dal 26 ottobre

In streaming dal 26 ottobre DAMAGES S1-S5

In streaming dal 19 ottobre

THE CAPTAIN (ESPN)

In streaming dal 12 ottobre

