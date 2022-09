Dead Island 2: disponibile su Amazon la HELL-A Edition

Su Amazon è disponibile un'edizione speciale del gioco che, per qualche decina di euro in più, vi dara tanti goodies interessanti.

Amazon oggi mette a disposizione per il preorder Dead Island 2 per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One/Series X|S nella sua versione HELL-A Edition, un’edizione speciale che per qualche decina di euro in più vi permetterà di avere contenuti interessanti.

La versione in questione costa 99,99€ e al suo interno contiene, oltre che il gioco con steelbook e pass espansione, anche una mappa da viaggio di Venice Beach, 6 carte dei tarocchi ammazzazombi, 2 spillette, 1 toppa e dei contenuti digitali come le armi pulp e le armi dorate.

Dopo anni dall’annuncio, e passaggi di consegna tra uno studio e l’altro, ora Dead Island 2 è pronto ad uscire in commercio: il gioco, che arriverà su vecchia e nuova generazione, ha come data di uscita il 3 febbraio 2023, poco meno di 6 mesi.

Esplora HELL-A: Dead Island 2 porta i giocatori nelle più iconiche location della Città degli Angeli, ora intrise di orrore. Ambientato a Los Angeles, il titolo riprende le meccaniche più rinomate del brand e le adatta con nuove feature interessanti legate al gioco di ruolo, alle abilità e anche alle carte – sistema di gestione oggetti che vi farà avere una pletora di armi a disposizione.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.