Blonde: Ana de Armas disgustata dal fatto che le sue scene di nudo circoleranno online

Ana de Armas arriverà su Netflix con il suo Blonde domani, 28 settembre, e l’attrice ha avuto già modo di parlare del progetto durante l’anteprima al Festival di Venezia. Parlando di alcuni aspetti del film, la de Armas ha rivelato di sentirsi disgustata dall’idea che le sue scene di nudo possano circolare sul web.

Secondo quanto rivelato dall’attrice:

Questa è una cosa che mi turba, ma non la posso controllare. Non puoi controllare ciò che fanno fuori da un certo contesto. Non ho avuto un momento per pensarci veramente, di sicuro mi fa una cattiva sensazione. In questo film ho fatto cose che non farei per nessun altro, e ho fatto tutto questo per lei e per Andrew Dominik.