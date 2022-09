Batman e Joker: The Deadly Duo – Il trailer del fumetto con i due personaggi alleati

L’1 novembre uscirà negli Stati Uniti il fumetto Batman e Joker: The Deadly Duo, si tratta di una miniserie in sette numeri che verrà pubblicata per DC Black Label. Online è stato diffuso il trailer in cui l’autore Marc Silvestri descrive il progetto.

Questo è il trailer di Batman e Joker: The Deadly Duo.

The Dark Knight and the Clown Prince of Crime find themselves in an uneasy alliance in @Marc_Silvestri's BATMAN & THE JOKER: THE DEADLY DUO #1, coming November 1: https://t.co/irbzIbmuXE pic.twitter.com/ZhVPWmo9Yp

— Batman (@Batman) September 22, 2022