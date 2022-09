The Callisto Protocol: un teaser anticipa un nuovo annuncio

Novità in arrivo per The Callisto Protocol. L’affascinante horror sci-fi di Glen Schofield sarà protagonista di un nuovo annuncio questa settimana. A rivelarlo è un misterioso teaser che riporta la data del prossimo 29 settembre.

Il breve filmato, che trovate qui sotto, mostra l’acronimo ARCAS, di cui non conosciamo il significato preciso. Nel teaser appare scritto anche su un vecchio cartellone su cui è scritto “Benvenuti ad Arcas Stat“, quindi è possibile che possa riferirsi al nome di un luogo o di una città. Appaiono poi altre scritte come “bugie“, “segreti” e “risposte” e la già citata data 29 settembre 2022. Sembra quindi che non dovremo attendere molto per scoprire quali novità attendono The Callisto Protocol.

So I texted that number in the @CallistoTheGame promo a few days ago and I just got this text 👇

Lots of questions! Something happening next week 👀 pic.twitter.com/dYHf7AkdBT

— Shinobi602 (@shinobi602) September 23, 2022