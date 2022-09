Silent Hill: The Short Message è un teaser giocabile, secondo Dusk Golem

Secondo il noto insider Dusk Golem, Silent Hill: The Short Message non sarebbe altro che il nome ufficiale di Project Sakura, la demo giocabile del nuovo capitolo.

Silent Hill: The Short Message, il nuovo misterioso gioco registrato in Corea, sarebbe una demo giocabile del nuovo capitolo della serie. A rivelarlo è stato il noto insider Dusk Golem che ha riferito che The Short Message altro non sarebbe che il chiacchierato Project Sakura, il teaser giocabile in stile P.T. pensato per introdurre i giocatori a un nuovo titolo della saga.

Questa demo gratuita dovrebbe basarsi su un sistema di messaggi SMS, da qui il nome The Short Message, e dovrebbe avere due protagoniste: Anita e Maya. L’insider sottolinea come la valutazione del gioco risalga a metà agosto ma solo oggi il documento è stato reso pubblico, un dato che potrebbe far pensare che il progetto verrà svelato a breve. Anche la pubblicazione da parte di Uniana non deve stupire, sottolinea Dusk Golem: il publisher, infatti, si occupa spesso di pubblicare giochi Konami in Corea e tra questi rientra anche eFootball 2023.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che ci troviamo di fronte a delle informazioni non ufficiali, quindi vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con le pinze.

